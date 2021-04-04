Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук

Мисткиня жила і працювала у Львові.

У Львові внаслідок ускладнень від коронавірусу померла відома художниця Вікторія Ковальчук.

Про це у соцмережі Facebook написала режисерка Народного Дому Винник Мирослава Сидор.

“Сьогодні у Львові від нещадного ковіду упокоїлась відома львівська художниця Вікторія Ковальчук Viktoria Kovalchuk – неймовірно талановита, світла, чуйна… не байдужа людина, красива і дуже добра жінка… Важко повірити і прийняти… Львів збіднів на ще один щедрий неповторний талант. Дуже жаль і боляче”, – йдеться у повідомленні.

Вікторія Ковальчук – українська художниця-графік, ілюстраторка, дизайнерка, літераторка. Жила і працювала у Львові, пише chytomo.com.

Вона розробила оригінальне оформлення українського Букваря, який отримав Диплом І-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі “Мистецтво книги” (2000) і був названий найкращою книгою року. Буквар витримав 9 перевидань загальним накладом понад 200 000 примірників.

Вікторія Ковальчук була членом Національної спілки художників України, лауреатом Державної премії ім. Лесі Українки та Літературної премії ім. Олени Пчілки, дипломантом республіканських і всесоюзних конкурсів “Мистецтво книги”, міжнародних художніх виставок.

Окрім того, вона – авторка книжок “Про фею Дорофею” (Маленькі оповідки для маленьких дітей), “Подорож з Нічним постояльцем”, “Гусінь Мотя, війна і любов – Правдива казочка” і “Казка про ворону, яка хотіла лишитися чорною”.

Нагадаємо, київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу.