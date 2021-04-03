На посаду директора Довженко-центру претендує шість кандидатів

Міністерство культури опублікувало документи шістьох претендентів на посаду генерального директора Національного центру Олександра Довженка.

"Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів (з 02.04.2021 по 17:00, 08.04.2021) можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту pyndykivska.yu@mkip.gov.ua (з позначкою «пропозиції та зауваження «Центр Довженка»), які будуть передані конкурсній комісії з конкурсного добору", – повідомляється на сайті міністерства.

Так, на посаду гендиректора Довженко-центру свої кандидатури подали:

Тарас Босак – продюсер ("Правило бою", "Крути 1918", "Сіль з Бонневілю", "Я працюю на цвинтарі" і т.д), заступник гендиректора Національної кінематеки України, директор ТОВ "Лайтфокс; Олена Гончарук – директорка Музею кіно в Довженко-центрі. Як повідомляється на сторінці Центру у фейсбуці, її кандидатура погоджена колективом. Олексій Душутін – віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців (згідно з резюме, на сайті Союзу цієї інформації немає), громадянин Канади, з 2006 по 2012 – власник ВАТ "Військово-будівельне управлення Москви", з 2012-го – засновник і власник компанії Nous Foundation у Канаді; Денис Калюжний – директор та співзасновник кіно-телекомпанії "ЮА плюс"; Ірина Колесник – продюсерка, комерційна директорка ТОВ "КПП Фільм"; Олена Лавренюк – акторка, продюсерка.

Обирати директора Довженко-центру буде конкурсна комісія з 9 осіб, трьох з яких делегує Міністерство культури, трьох – колектив Центру і ще трьох – профільні ГО. Наразі відомі шестеро членів комісії – це Юлія Сінькевич, Денис Іванов, Сергій Зленко та Ірина Подоляк, Пилип Іллєнко, Марія Задорожна.

Колишній керівник Довженко-центру Іван Козленко наразі виконує обов'язки гендиректора і 25 березня оголосив, що не буде подаватися на конкурс.