За добу в Україні – 13 738 нових випадків коронавірусу

У суботу, 3 квітня в Україні було зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 258.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 545 осіб, 6 231 особа виписана з лікарень, одужало 4 657 осіб і здійснено 75 538 тестувань: методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030 і 30 197 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 552 випадки;

Вінницька область – 397 випадків;

Волинська область – 226 випадків;

Дніпропетровська область – 1 143 випадки;

Донецька область – 668 випадків;

Житомирська область – 616 випадків;

Закарпатська – 287 випадків;

Запорізька область – 328 випадків;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 804 випадки;

Кіровоградська область – 171 випадок;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 865 випадків;

Миколаївська область – 386 випадків;

Одеська область – 1 075 випадків;

Полтавська область – 194 випадки;

Рівненська область – 330 випадків;

Сумська область – 762 випадки;

Тернопільська область – 505 випадків;

Харківська область – 1 388 випадків;

Херсонська область – 186 випадків;

Хмельницька область – 1 060 випадків;

Черкаська область – 646 випадків;

Чернівецька область – 304 випадки;

Чернігівська область – 555 випадків.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 1 745 709 осіб, одужало 1 347 193 особи, летальних випадків – 34 333 і проведено 8 334 111 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 2 квітня на ковід захворіло понад 20 тис. осіб, летальних випадків – 396.