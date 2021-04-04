За добу в Україні – 13 738 нових випадків коронавірусу

У суботу, 3 квітня в Україні було зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 258.
Також за минулу добу госпіталізовано 5 545 осіб, 6 231 особа виписана з лікарень, одужало 4 657 осіб і здійснено 75 538 тестувань: методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030 і 30 197 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 552 випадки;
Вінницька область – 397 випадків;
Волинська область – 226 випадків;
Дніпропетровська область – 1 143 випадки;
Донецька область – 668 випадків;
Житомирська область – 616 випадків;
Закарпатська – 287 випадків;
Запорізька область – 328 випадків;
Івано-Франківська область – 234 випадки;
Київська область – 804 випадки;
Кіровоградська область – 171 випадок;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 865 випадків;
Миколаївська область – 386 випадків;
Одеська область – 1 075 випадків;
Полтавська область – 194 випадки;
Рівненська область – 330 випадків;
Сумська область – 762 випадки;
Тернопільська область – 505 випадків;
Харківська область – 1 388 випадків;
Херсонська область – 186 випадків;
Хмельницька область – 1 060 випадків;
Черкаська область – 646 випадків;
Чернівецька область – 304 випадки;
Чернігівська область – 555 випадків.
За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 1 745 709 осіб, одужало 1 347 193 особи, летальних випадків – 34 333 і проведено 8 334 111 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 2 квітня на ковід захворіло понад 20 тис. осіб, летальних випадків – 396.