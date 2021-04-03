Це Кіровоградська, Луганська і Херсонська області.

Станом на суботу, 3 квітня в Україні показник рівня госпіталізацій хворих на коронавірус у 60 на 100 тис. осіб не перевищено лише у трьох областях.

Про це йдеться в оновлених індикаторних показниках Міністерства охорони здоров'я для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду.

Це Кіровоградська, Луганська і Херсонська області, де показник становить відповідно 42,8; 49,7 і 45,5.

Найгірша ситуація у Хмельницькій області – на 128,1 осіб на 100 тис, а також на Житомирщині, Вінниччині та Києві.

Найвищий показник завантаженості ковід-ліжок з киснем (за визначеного показника 65%) у Києві 84,3%, на Житомирщині – 71,1%, Львівщині – 70,9%, Миколаївщині – 69,9%, Київщина – 69%, Одещина – 65,4%.

Щодо зон епіднебезпеки, то тут ситуація не змінилася. У "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

У "жовтій", як і раніше, - тільки Херсонська. Решта областей є у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, в Україні за добу на ковід вперше захворіло понад 20 тис. осіб, летальних випадків – 396.