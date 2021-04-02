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У Раді збирають підписи за скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова

Назбиралося поки 90 підписів зі 150 необхідних. 

У Раді збирають підписи за скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова
Фото: Анна Стешенко

У Верховній Раді почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Станом на 13:30 було зібрано 90 з 150 необхідних підписів, повідомив у Facebook нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін.

"Окрім інших, 33 підписи належать депутатам фракції СН включно з підписом голови Комітету з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким — за що окрема подяка за позицію", - написав він.

Підписи також поставили народні депутати фракції "Європейська солідарність", "За майбутнє", ОПЗЖ і позафракційні.

Це вже не перша спроба ініціювати розгляд відставки Степанова відтоді, як він очолив міністерство рік тому. 

Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні 2020 через скандальну закупівлю захисних костюмів. Потім у липні в Раді зареєстрували постанову про його звільнення через "непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність і професійну недбалість".

У парламенті навіть збирали підписи щодо позачергового засідання для звільнення Степанова, але далі цього справа не пішла.

У березні цього року спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що у парламента нема достатньо голосів, щоб ініціювати звільнення голови МОЗ. 

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