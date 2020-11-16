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В Раді почали збір підписів про позачергове засідання для звільнення Степанова

Голова МОЗ зараз знаходиться на лікарняному.

В Раді почали збір підписів про позачергове засідання для звільнення Степанова
Фото: Макс Требухов

В Верховній Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання, на якому планується розглянути постанову про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це на брифінгу в парламенті розповів депутат Яросла Железняк з оппозиційної фракції "Голос".

"Зараз багато чуток про те, що міністр буде звільнений. Для того, щоб допомогти цьому процесу, ми від фракції "Голос" підписали звернення і сьогодні отримаємо підписні листи про проведення позачергового засідання лише з одним питанням - це голосування за звільнення пана Степанова", - сказав Железняк.

Він також побажав міністру, який зараз знаходиться на лікарняному, швидкого одужання від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, 14 листопада міністр охорони здоров’я Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.  Деякі нардепи виступали за його звільнення ще у травні через скандальну закупівлю захисних костюмів.

Наприкінці липня в Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова. Ініціативу "Голосу" тоді підтримали 96 нардепів.

У вересні в інтерв'ю LB.ua  Степанов заявив, що не залишить посаду міністра в разі перемоги на виборах в Одеську облраду. Після перемоги на місцевих виборах він вирішив відмовитися від мандату депутата облради.

20 жовтня Степанов виступив у Верховній Раді і прокоментував ймовірність відставки фразою: "Не всі мрії збуваються".

30 жовтня біля МОЗ провели акцію "Міністерство лікування асфальтом" з вимогою звільнення Степанова. Обурення активістів спричинив перерозподіл коштів, які мали піти на реконструкцію лабораторії в Національному інституті раку, а пішли на дороги.

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