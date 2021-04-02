Показник госпіталізацій хворих з ковідом перевищений у Києві та 21-й області, - МОЗ

Розподіл областей по зонах епіднебезпеки не змінився.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у Києві та 21-й області.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з ними, рівень госпіталізацій нижчий від 60 на 100 тис. населення лише у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях.

Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій - 122,6 на 100 тис. населення - та Житомирській - 117,9 - областях.

У Києві цей показник станом на 1 квітня становив 112,1, у Вінницькій - 111,4, Миколаївській області - 107,3.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем (за визначеного показника 65%) у Києві - 83,8%, Житомирській області - 70,9%, Київській - 68,9%, Львівській - 71,3%, Миколаївській - 71,3% та Одеській - 66,3%.

Розподіл областей по зонах епіднебезпеки не змінився. У "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області. У "жовтій", як і раніше, - тільки Херсонська. Решта областей перебувають у "помаранчевій" зоні.

Як повідомляли, за минулу добу в Києві за добу госпіталізували найбільше хворих з ковідом від початку пандемії.