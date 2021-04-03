В Україні за добу на ковід вперше захворіло понад 20 тис. осіб

За минулу добу, 2 квітня в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок коронавірусу, зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 186 осіб, летальних випадків – 396, одужало – 9 166 осіб.

Здійснено 128 492 тестувань, зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 731 971 особа, одужало – 1 342 536 осіб, летальних випадків – 34 075 і проведено 8 297 800 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у Києві та 21-й області.

Згідно з ними, рівень госпіталізацій нижчий від 60 на 100 тис. населення лише у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях. Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій - 122,6 на 100 тис. населення - та Житомирській - 117,9 - областях.

У Києві цей показник станом на 1 квітня становив 112,1, у Вінницькій - 111,4, Миколаївській області - 107,3.