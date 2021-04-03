Кисневі концентратори від Порошенка привезли у лікарні Одещини

Фото: eurosolidarity.org

До Вилківської міської лікарні на Одещині, де допомагають пацієнтам з постковідним синдромом, доставили кисневі концентратори від Фонду Петра Порошенка

У цій лікарні переважають пацієнти з важкими хронічними захворюваннями, які перенесли коронавірус. Дуже часто у них спостерігається виражена киснева недостатність, а життєво необхідних кисневих концентраторів не вистачає, заявили у пресслужбі партії "Євросолідарність".

"Ми сподіваємося на благодійні організації, тому що фінансової допомоги як такої у нас не відчувається, – зазначила лікарка приймального діагностичного відділення Людмила Каламурза. – Цей концентратор дуже потрібен для лікування людей з постковідним синдромом, для лікування кардіологічних хворих і пацієнтів з хронічними захворюваннями легенів. Концентратор ефективно підвищує показники кисневого насичення крові і врятує не одне життя".

Крім цього, кисневі концентратори від фонду доставили в Татарбунарський медичний центр, де фіксують суттєве зростання хворих на ковід.

"Цей концентратор ми просили і будемо використовувати його на амбулаторному етапі. Для тих пацієнтів, які через велику чергу, велику завантаженість стаціонару, не змогли потрапити на стаціонарне лікування, але в кисневої терапії потребують. Раніше у нас такого апарату не було, це перший, який буде в установі", – зазначила в.о. гендиректора Татарбунарського медичного центру Світлана Стогній.

Фото: eurosolidarity.org

У Сараті, куди теж привезли концентратор, лікарі говорять про коронавірус не лише як про суху статистику. Про те, які ця хвороба може нести наслідки, знають не з чуток.

"Іноді, з причини відсутності кисневого концентратора, життя людини обривається. Я як раз та людина, яка пройшла через це. У мене невістка померла від ковіду. Дякую фонду за кисневий концентратор, тому що він дуже потрібен. Дай Бог, він врятує не одне життя", – каже в.о. голови лікарської консультативної комісії Саратської лікарні Оксана Долженко.

"Я звернувся до Фонду Порошенка з таким проханням, щоб вони в міру можливостей допомогли цьому невеликому райцентру, цій лікарні. Тому що, ви знаєте, допомагають перш за все центру, а в провінції все набагато складніше. Тому, Слава Богу, сьогодні радісно, тому що багато людей отримають те, що їм необхідно", – зазначив депутат Саратської селищної ради від "ЄС", настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ Владислав Шіман.

Допомогу від Фонду Порошенка отримують медичні установи по всій країні. Лікарі чи громадські діячі залишають на сайті фонду запит. Благодійники його розглядають, збирають гроші і привозять апарат.

"Перші заявки були від чотирьох лікарень. Це три сьогоднішні і одна на півночі Одеської області. Далі в міру надходження заявок ми будемо намагатися допомагати, будемо намагатися збирати гроші. Це гроші, які дають прості люди і також це особисті кошти Петра Порошенка, які він виділяє на благодійну допомогу", – зазначив голова фракції "Європейської Солідарності" в Одеській облраді Михайло Шмушкович.

Фото: eurosolidarity.org

Швидкість розповсюдження коронавірусу зростає щодня. А Одещина залишається в лідерах за темпами поширення хвороби, тому ця допомога для громад є вкрай важливою – кажуть лікарі.

Фонд Порошенка спільно з волонтерами з перших днів пандемії забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних очок, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили і відправили в регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей з уразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних установ. залишають на сайті фонду запит. Благодійники його розглядають, збирають гроші і привозять апарат.

Зараз у пріоритеті Фонду та волонтерів – закупівля кисневих концентраторів для лікарень по всій країні. Більше ста апаратів вже доставлені у медзаклади. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.