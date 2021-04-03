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ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака, – Гончаренко

Таку інформацію нардеп отримав від Офісу генпрокурора.

ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака, – Гончаренко
Фото: пресс-служба

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це у соцмережі Facebook написав нардеп від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко.

“Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, які підпадають під статтю 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань”, – йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що заява стосується висловлювань Медведчука (в тому числі у поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) у інтерв’ю російському пропагандиському телеканалу RT. Там Медведчук коментував питання, які стосувалися введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK та NewsOne.

“Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду”, – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

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