Порошенко: сьогоднішній контакт Байдена з Зеленським - дуже на часі

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував телефонну розмову Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом.

Про це повідомила пресслужба Порошенка.

"Гарна новина, на яку з нетерпінням чекали в Україні. Можливо, навіть більше в опозиції, ніж у владних коридорах. Зі свого досвіду тривалих розмов із Джо Байденом — від складних до приємних — не мав жодних сумнівів, що як президент США він був, є і завжди залишатиметься твердим та принциповим у своїй підтримці України. Його сьогоднішній контакт із президентом Зеленським — дуже на часі", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що російський агресор "не соромиться грати м‘язами на наших кордонах", а у Кремлі продовжують "розігрувати карту української капітуляції".

Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу. Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах Глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну «вакцину» від російського агресора. А українська влада — чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи, забезпечення демократичного розвитку України на засадах політичної конкуренції, а не інструменталізації владних впливів", - наголосив п'ятий президент.

Однак, він зазначив, що у цієї розмови був "трагічний контекст". На його думку, він пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії.

Нагадаємо, сьогодні президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.