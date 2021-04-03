США має право стати учасником нормандського формату, – Резніков

"США, як учасник Будапештського меморандуму, а це й моральне, й юридичне їх право, можуть починати працювати як в Нормандському форматі".

Сполучені Штати Америки є членом ОБСЄ та підписантом Будапешського меморандуму, також країна має право стати учасником нормандського формату.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка шустера" заявив міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише Дзеркало тижня.

Він зазначив, що обговорення цього питання триває публічно – на рівні України.

“Починаючи з того, що США є членом ОБСЄ, в тому числі, донором ОБСЄ, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачує туди свої внески. Тому, на сьогоднішній день, США, як учасник Будапештського меморандуму, а це й моральне, й юридичне їх право, можуть починати працювати як в Нормандському форматі, так і на рівні послів і координаторів Тристоронньої контактної групи", – заявив Резніков.

Додамо, президент України запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. У США відповіли, що залучення нових учасників до переговорного процес вимагає згоди всіх лідерів "Нормандської четвірки".

У свою чергу МЗС Франції висловилися за підтримання діалогу з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично проти участі США у "нормандському форматі".

Водночас в РФ заявили, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Володимир Зеленський зауважив, що не бачить великої проблеми в тому, щоб паралельно з нормандським форматом створити ще один переговорний майданчик, якщо перший не працює.

Нагадаємо, Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.