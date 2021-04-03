Атака на Капітолій США: загинув один з поліцейських, нападника вбито

Внаслідок інциденту загинув офіцер поліції Капітолію Вільям "Біллі" Еванс. Нападник, який був поранений поліцейськими, від отриманих ран також помер.

Один співробітник поліції Капітолію США помер, а інший отримав поранення після того, як зловмисник протаранив своїм авто поліцейський кордон біля будівлі Капітолію в п'ятницю.

Про це під час прес-брифінгу заявила виконуючий обов'язки начальника управління Йогананда Піттман, повідомляє CNN.

Внаслідок інциденту загинув офіцер поліції Капітолію Вільям "Біллі" Еванс.

"З глибоким сумом я ділюся новиною про смерть офіцера Вільяма "Біллі" Еванса сьогодні вдень від поранень, які він отримав після нападу на Північний кордон нападником", - сказала Піттман.

Поліція Капітолію оприлюднила фото загиблого офіцера.

Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: https://t.co/JMAEbTcbAp pic.twitter.com/DPvkAv5ptO — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

За словами Піттман, нападник, який був поранений поліцейськими, від отриманих ран також помер.

"Близько 13:00 чоловік у синьому седані протаранив своїм транспортним засобом Північний кордон Капітолію США, поранивши двох офіцерів поліції Капітолію. Департамент негайно заблокував територію Капітолію. Чоловік вийшов з машини з ножем і побіг до наших офіцерів. Принаймні один офіцер дістав зброю і вистелив у підозрюваного", - йдеться у повідомленні поліції Капітолію США.

Федеральні та місцеві правоохоронні джерела повідомили CNN, що нападника ідентифікували як Ноя Гріна. Один із співрозмовників каналу повідомив, що чоловіку було 25 років.

Розслідування нападу триває, сказала Піттман.

Нагадаємо, 6 січня в результаті заворушень під час штурму Капітолію у Вашингтоні загинули п’ятеро людей.