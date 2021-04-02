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​Чорноморський флот РФ почав перевірку сил в Криму

Підрозділи відпрацюють як оборону, так і наступ.

​Чорноморський флот РФ почав перевірку сил в Криму
Учения Черноморского флота в Крыму, 02 сентября 2020
Фото: function.mil.ru

Чорноморський флот Росії почав "контрольну перевірку" сил, дислокованих в Криму і Краснодарському краї.

Про це повідомило видання "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу флоту.

Під час перевірки заплановано провести навчання та оцінити бойову підготовку і злагодженість підрозділів флоту, стан озброєння і військової техніки.

"За наказом командувача військами ПВО Олександра Дворнікова в єдиному тактичному задумі заходів контрольної перевірки батальйонні тактичні групи проведуть навчання спільно з екіпажами кораблів і ескадрильями оперативно-тактичної, морської і армійської авіації. Корабельні групи, підрозділи сухопутних військ, авіація і ППО відпрацюють завдання, як в наступі, так і в обороні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук припустив, що Росія може силою спробувати змусити Україну пустити дніпровську воду в окупований Крим.

Крім того, останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

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