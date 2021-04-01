Ірландія до кінця року відкриє своє посольство в Україні

Україна та Ірландія сьогодні відзначають 29 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Ірландія оголосила про відкриття свого посольства на території України до кінця цього року.

Про це повідомляє МЗС Ірландії.

"Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією та Україною. Цього року ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, подальшим зміцненням зв’язків між нашими країнами", - йдеться у повідомленні МЗС Ірландії у Twitter.

Today we celebrate 29 years of diplomatic relations between Ireland and Ukraine 🇮🇪🇺🇦



This year we will mark another milestone with the opening of Embassy Kyiv, further strengthening ties between our countries #GlobalIreland pic.twitter.com/Mi6PIeexvW — Irish Foreign Ministry (@dfatirl) April 1, 2021

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 березня заявив, що Україна вже розпочала роботу з відкриття нових посольств та консульств у світі. Так, дипломатичні представництва мають відкритися у Республіці Гана, на Філіпінах та у низці інших країн.