​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
​Тищенко на 87 ОВК звинуватив Шевченка в сепаратизмі і вимагав стати перед ним на коліна, - "ЧЕСНО"
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України
ГоловнаСвіт

Ірландія до кінця року відкриє своє посольство в Україні

Україна та Ірландія сьогодні відзначають 29 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Ірландія до кінця року відкриє своє посольство в Україні
Фото: South East Ireland Travel Blog

Ірландія оголосила про відкриття свого посольства на території України до кінця цього року.

Про це повідомляє МЗС Ірландії.

"Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією та Україною. Цього року ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, подальшим зміцненням зв’язків між нашими країнами", - йдеться у повідомленні МЗС Ірландії у Twitter.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 березня заявив, що Україна вже розпочала роботу з відкриття нових посольств та консульств у світі. Так, дипломатичні представництва мають відкритися у Республіці Гана, на Філіпінах та у низці інших країн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також