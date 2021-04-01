Кулеба обговорив з головою МЗС Канади загострення ситуації на Донбасі

Кулеба подякував за запровадження Канадою цього тижня додаткових санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Марком Гарно.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Сторони обговорили, зокрема, загострення Росією безпекової ситуації на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму; небажання Росії підтвердити свою відданість режиму припинення вогню; важливість посилення міжнародного тиску на Росію з метою деескалації ситуації.

Обговорювалися також грубі порушення прав людини, що тривають у тимчасово окупованому Росією Криму і формування спільної позиції до наступного етапу переговорів з Іраном щодо збиття рейсу МАУ PS752.

Дмитро Кулеба подякував за запровадження Канадою цього тижня додаткових санкцій проти Росії у зв’язку із тимчасовою окупацією Кримського півострова.

“Україна вдячна своїм друзям і партнерам за солідарність на тлі загострення Росією безпекової ситуації. Ми виступаємо за продовження переговорів і Москва має усвідомлювати, що за будь-який новий сплеск збройної агресії їй доведеться сплатити ціну”, - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Український парламент а позачерговому засіданні ухвалив заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Водночас ТКГ не досягла згоди про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.