В Ізраїлі лікарні закривають коронавірусні відділення через відсутність пацієнтів

Коронавірусні відділення в ізраїльських лікарнях майже припинили прийом нових пацієнтів, оскільки хворих на ковід просто немає. Про це в четвер, 1 квітня, повідомили "Вісті Ізраїль".

За даними видання, 30 березня в лікарні "Рамбам" не прийняли жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще місяць тому госпіталізували по 15 чоловік на день. Не прийняли нових пацієнтів 30 березня і в лікарнях "Ассута" (Ашдод), "Меїр" (Кфар-Саба). У лікарні "Шиба" і "Бейлінсон" надійшли по одному хворому з підозрою на коронавірус. При цьому на піку епідемії ці лікарні госпіталізували по 20-30 осіб щодня.

У лікарні "Хадасса - Ейн-Керем", що вважається однією з найбільш завантажених у Ізраїлі, де свого часу надавали допомогу 140 хворим на коронавірус одночасно, 30 березня прийняли всього трьох нових пацієнтів.

За даними міністерства охорони здоров'я, у всіх медичних центрах країни сьогодні проходять лікування менш 400 тяжкохворих. При цьому ще 25 січня їх було понад 1100.

Також уточнюється, що приблизно місяць тому ситуація була інша. Іноді пацієнтам доводилося чекати по кілька годин для того, щоб дочекатися місця в лікарні.

Таку ситуацію пов'язують з масовою вакцинацією населення. 25 березня МОЗ Ізраїлю повідомило, що про повну вакцинацію від коронавірусу пройшло більш ніж 50% населення країни.