ВООЗ: вакцинація у Європі відбувається занадто повільно

Лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес щеплення.

Темпи вакцинації проти коронавірусу COVID-19 у країнах Європи залишаються неприйнятно повільними, лише 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес щеплення.

Про це йдеться в заяві європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає "Інтерфакс-Україна".

"Розподіл вакцин - неприйнятно повільний. І доти, доки охоплення (вакцинацією, - ред.) залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті самі заходи, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації", - зазначив голова цього підрозділу ВООЗ Ганс Клюге.

Водночас, дані національної служби охорони здоров'я Англії показали, що розподіл вакцин серед осіб старше 70 років, який почався в грудні 2020 року, врятував понад 6 тис. життів. У свою чергу інформація від Ізраїлю з приводу вакцин розробки компаній Pfizer і BioNTech свідчить, що друга доза препарату на 90% ефективна у запобіганні зараженням, серйозному перебігу хвороби і госпіталізаціям.

У ВООЗ наголосили, що у регіоні спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. Так, за минулий тиждень тут зафіксували 1,6 млн випадків хвороби, приблизно 24 тис. летальних випадків.

"Лише п'ять тижнів тому тижнева кількість нових випадків у Європі опустилася нижче позначки 1 млн, але тепер ситуація в регіоні викликає більше занепокоєння, ніж за останні кілька місяців. Є ризики, пов'язані зі збільшеною мобільністю (населення, - ред.) і зустрічами на релігійні свята", - пояснюється в документі.

Зазначається, що при цьому 50 країн і територій повідомили про поширення "британського" більш заразного штаму коронавірусу. Наразі 27 країн регіону перебувають у повному або частковому режимі ізоляції, у 21 країні у ночі діє комендантська година. За останні два тижні 23 країни посилили обмеження, але 13 країн їх послабили.

"Ми бачили знову і знову: поширення вірусу можна зупинити. Отже, моє послання урядам регіону - не час послаблювати заходи", - наголосив Клюге.

Нагадаємо, 31 березня ВООЗ оприлюднила доповідь про походження ковіду, але все ще не з'ясувала проміжне джерело. Уряди багатьох країн розкритикували цей звіт, а президент США Джозеф Байден сказав, що американці заслуговують кращої інформації.

Раніше один із керівників ВООЗ заявив, що запровадження так званих "паспортів вакцинації" для міжнародних подорожей викликає численні занепокоєння, в тому числі етичні.