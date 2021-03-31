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Франція посилює обмеження через поширення коронавірусу

Правила, що діють в 19 департаментах, будуть на чотири тижні поширені на всю територію країни.

Франція посилює обмеження через поширення коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про посилення обмежень в країні, які мають стримати поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Правила, що діють в 19 департаментах, будуть поширені на всю територію країни з вечора суботи і на чотири тижні", - сказав французький лідер в ході телезвернення до співгромадян.

Введені раніше в ряді регіонів заходи передбачають обмеження контактів з родичами, а також перехід на дистанційний режим роботи. При цьому дозволено виходити на вулицю в межах 10 км від будинку для прогулянок на свіжому повітрі і покупок. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин забороняються.

З 5 квітня, понеділка, як мінімум на три тижні закриваються школи. Студентам вищих навчальних закладів дозволено, при бажанні, відвідувати заняття очно раз в тиждень.

Макрон закликав роботодавців по можливості перевести співробітників на віддалений режим роботи.

Він також повідомив, що з 16 квітня вакцинація стане доступною для осіб віком від 60 до 70 років, з 15 травня - від 50 до 60 років. Він зазначив, що до кінця літа “всі французи старше 18 років зможуть отримати вакцину, якщо цього захочуть".

Нагадаємо, на території Молдови до 30 травня введено надзвичайний стан через ситуацію з поширенням COVID-19. Він діятиме 60 днів - з 1 квітня по 30 травня 2021 року. 

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