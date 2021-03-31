Німеччина обмежила використання вакцини AstraZeneca

Нею щепитимуть тільки людей старше 60 років.

Німеччина з 31 березня обмежує загальне використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca для людей віком до 60 років.

Таке рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я країни після того, як німецька комісія з вакцин заявила про "рідкісні, але дуже важкі" випадки утворення тромбів, передає Радіо Свобода.

Раніше Інститут Пола Ерліха, медичний регуляторний орган, заявив про 31 випадок церебрального тромбозу, тромбів у мозку, які, як підозрюють, могли виникнути після введення вакцини AstraZeneca. Дев'ять людей з тромбозом померли, повідомили в інституті. Усі, крім двох, стосувалися жінок у віці від 20 до 63 років.

Водночас міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Холечек заявив, що ця вакцина ефективна проти тяжких перебігів хвороби, пише DW.

"Вона необхідна нам, щоб була ефективність у третій хвилі коронавірусу і небезпечних мутацій", - зазначив він.

Раніше Данія оголосила про рішення до 18 квітня продовжити мораторій на застосування вакцини AstraZeneca, попри те, що Європейське агентство з лікарських засобів визнало її "безпечною та ефективною".

Нагадаємо, що 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не бачить будь-яких ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби.

19 березня з подібною заявою виступила й Всесвітня організація здоров'я.

Більшість європейських держав відновили щеплення вакциною AstraZeneca, але Фінляндія та Ісландія зараз використовують її тільки для старших людей.