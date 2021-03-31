Politico: російські хакери вкрали тисячі листів співробітників Держдепу

Російські хакери підозрюються у викраденні тисяч електронних листів співробітників Державного департаменту США, пише американське видання Politico з посиланням на джерела у Конгресі.

Невстановлені особи отримали доступ до переписки Бюро департаменту з питань Європи та Євразії і Бюро з питань Східної Азії та Тихого океану, але схоже, що зламу захищеної мережі з секретною інформацією не було. Ці бюро працюють над питаннями, які стосуються країн НАТО, Європи та Тихоокеанського регіону.

Хакерська атака на Держдеп може бути частиною зламу американських органів через SolarWinds, про яку стало відомо в кінці 2020 року, або ще однією окремою операцією. Тим не менше, вона вказує на те, що російські хакери отримали доступ до більшої кількості державних матеріалів США, ніж було відомо раніше.

Це друге проникнення хакерів на сервери Державного департаменту США після 2015 році, коли їм вдалося отримати доступ до мереж Держдепу і Білого дому.

Нагадаємо, що в середині грудня стало відомо про хакерську атаку на США. Шкідливий код було сховано в оновлення програмного забезпечення SolarWinds, яка обслуговує американських замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах.

SolarWinds визнала факт злому, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.