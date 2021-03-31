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Собака Байдена знову покусав людину в Білому домі

Прессекретар першої леді заявила, що Мейджор звикає до нової обстановки.

Собака Байдена знову покусав людину в Білому домі
Фото: @joebiden/twitter.com

Собака президента США Джо Байдена вівчарка Мейджор вкусив співробітника служби національних парків США, який працював на південній галявині Білого дому. Чоловікові довелося перервати свою роботу і звернутися за медичною допомогою, повідомив телеканал CNN.

Прессекретар першої леді Джилл Байден заявила, що собака звикає до нової обстановки.

"Чоловік про всяк випадок звернувся в медичний кабінет Білого дому, пізніше він повернувся до роботи. Травм він не отримав", - сказала вона.

У службі національних парків США відмовилися прокоментувати ситуацію.

На початку березня повідомлялося, що собак Байдена вивезли з Білого дому після того, як одна з них нібито вкусила охоронця. Однак пізніше Байден сказав ABC News, що "Мейджор нікого не кусав". За його словами, пес здивувався присутності незнайомої людини і спробував захистити господаря.

Через кілька днів собаки Байдена повернулися в Білий дім.

26 січня стало відомо, що вівчарки Байденів переїхали в офіційну резиденцію президента США. Мейджор став першим собакою в Білому домі, який був узятий з притулку.

Торік у листопаді Байден травмував ногу під час гри зі своїм собакою.

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