Собаки Байдена повернулися в Білий дім

Дві німецькі вівчарки президента США Джо Байдена повернулися в Білий дім.

Про це розповів представник Білого дому в коментарі виданню PEOPLE.

"Так, обидві собаки знаходяться в Білому домі", – підтвердив він.

Днями в мережі з’явилися фото, на яких доглядач вигулює Мейджора в резиденції президента США у Вашингтоні. Також повыдомляється, що напередодні Мейджор пройшов додаткове дресирування.

На початку березня повідомлялося, що собак Байдена вивезли з Білого дому після того, як одна з них нібито вкусила охоронця. Однак, пізніше Байден сказав ABC News, що "Мейджор нікого не кусав". За його словами, пес здивувався присутності незнайомої людини і спробував його захистити.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що вівчарки Байденів переїхали в офіційну резиденцію президента США. Мейджор став першим собакою в Білому домі, який був взятий з притулку.

У листопаді минулого року Байден травмував ногу під час гри зі своїм собакою.