Сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Якщо будівництво "Північного потоку-2" буде тривати, то газопровід буде повністю побудований в цьому році.

Сенатори-демократи Боб Менендес і Джин Шахін закликали адміністрацію президента США Джо Байдена вжити повномасштабних дипломатичних заходів щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті сенатського комітету з міжнародних відносин.

Боб Менендес, голова Комітету з міжнародних відносин, і Джин Шахін, яка очолює підкомітет з питань співробітництва в Європі та питань регіональної безпеки, звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена з проханням запровадити санкції, передбачені чинним законодавством.

“Будівництво цього трубопроводу має бути зупинено, і для цього потрібно ваше керівництво”, - йдеться у зверненні.

Сенатори наголосили, що якщо будівництво “Північного потоку-2” буде тривати, то газопровід буде повністю побудований в цьому році.

“Ми закликаємо вас використовувати всі доступні інструменти, щоб зупинити будівництво трубопроводу”, - мовиться у зверненні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.