Стратегия Британии и план Украины. Киеву нужна поддержка Лондона

Украина британцами воспринимается как стратегическая зона. Можно сказать, что за минувшие полгода Киев приложил немало усилий для того, чтобы приобрести сей статус. Однако есть один важный нюанс: нынешняя политика Великобритании, как обычно, временна. Поэтому Украине необходимо уже сегодня попытаться получить от партнёрства с Королевством как можно большую выгоду.

Очевидно, что нынешний план – это заявка на возвращение глобального лидерства. Лондон пытается всеми усилиями показать: Британия теперь не часть ЕС, а крупный самостоятельный игрок, который будет влиять на расстановку сил в мире.

В доктрине указано на необходимости усиления ядерного потенциала государства, борьбе за новые рынки сбыта, отказе от позиционирования себя в качестве европейского регионального лидера, на важности поворота на Восток, в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил на рассмотрение парламента новую концепцию внешней и оборонной политики страны до 2030 года. Речь идёт о фактически десятилетнем горизонте планирования после Brexit . В этом монументальном документе чётко обозначено: Россия – ключевая угроза , Китай – проблемная страна, с которой следует торговать, Украина – опорная точка, США – главный союзник.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Борис Джонсон во время доклада в Палате общин, Лондон, 17 марта 2021 г.

Временность альянсов

Правительство Бориса Джонсона назвало российскую агрессию самой серьёзной и острой угрозой для своей безопасности. Британцы полагают, что в ближайшие годы стоит ожидать увеличения активности РФ в Европе. Россия воспринимается правительством как государство – оппортунист, которое наихудшим образом влияет на общую ситуацию в мире и из-за которого ослабевает международный порядок. Следовательно, единственный путь, который выбирает официальный Лондон, – сдерживание российского государства.

«Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока наши отношения с ее властью не улучшатся, мы будем проводить активную политику сдерживания и защиты от всего спектра угроз, поступающих от РФ», – говорится в докладе.

Отвечать британцы планируют всеми возможными способами – от применения разведки и дипломатии до употребления военного инструментария. Конечно же, здесь основным союзником указывается НАТО.

Вообще многовековая стратегия Великобритании сводится к одному очень простому постулату, который звучит приблизительно так: все альянсы временны, а сами союзы создаются лишь с одной целью – сдерживания страны, которая начинает бросать вызов могуществу всей Европы.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Лондоне, 4 декабря 2019 г.

Так британцы когда-то помогали немецким княжествам в противодействии Франции, потом Франции в борьбе с царской Россией, вступившей в альянс с Австрией и Пруссией, затем Советскому Союзу в противодействии гитлеровской Германии, а далее США и Западной Европе – во времена холодной войны с СССР. Теперь же британцы вновь заняты вопросами сдерживания России. Как вы успели заметить, ключевые игроки особо не меняются. Чего нельзя сказать об альянсах.

Партийная разность в Британии заключается лишь в отношении к процессу борьбы со страной, которая стремится к перекраиванию карты Европы. Одна часть истеблишмента полагает, что надо наносить упреждающий этап – до момента агрессии, а вторая, – что нужно отвечать после, но болезненно. Вот и всё отличие.

О чём это говорит? О том, что ныне Украине стоит использовать ситуацию в свою пользу и понять: любое партнёрство и союзы непостоянны.

Украина – опорная точка

В британской доктрине указано, что страна будет обращать особое внимание на Восточную Европу с точки зрения противодействия России.

«Мы будем поддерживать другие страны Восточной Европы и более широкого региона для развития их устойчивости к угрозам, включая Украину, где мы продолжим (помогать с) развитием способностей ее Вооруженных сил», – отмечается в документе.

Фото: Цензор Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр.

Это очень важный сигнал не только для нас, но и для всего региона. Впрочем, не стоит здесь говорить о какой-то новизне. С момента нападения России на Грузию, а в последующем и на Украину британцы активно включились в процессы, связанные с усилением позиций восточноевропейских стран. В первую очередь речь шла о Польше и странах Балтии.

Лондону было важно не просто усилить оборонный потенциал в регионе с точки зрения противодействия российской агрессии, не просто заставить РФ тратить больше денег на оборонные нужды (что заставляло РФ на фоне санкций сворачивать социальное бюджетирование), но и создавать опорные точки, которые сами по себе могут в дальнейшем сдерживать соперника, помогая другим соседям. Таким, как Украина.

Здесь важно напомнить, что в прошлом году Украина подписала с Британией всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя, помимо торговли, вопросы, касающиеся кооперации в секторе обороны. Так, наши страны запустили процесс по общему производству ракетных катеров на 1,25 миллиарда фунтов стерлингов. Здесь перспектива очевидна – перенос производства и британских технологий в украинские доки.

Также обозначено, что Лондон будет усиливать санкции против РФ в случае её противоправных действий на оккупированных украинских территориях. Отдельно сказано о поддержании инициатив по деоккупации Крыма. Заявлено об участии Британии в восстановлении и развитии территории Донбасса после завершения войны.

Всё это – важные элементы. Однако ключевая цель Украины – стать для британцев опорной точкой. Стратегической зоной, которая будет в состоянии участвовать в коллективной региональной защите, как Польша или Эстония, а также в изменении постсоветского политического ландшафта. Если упростить, то это звучит так: Украина, используя иностранный ресурс, должна стать примером изменений, которым захотят воспользоваться отдельные приграничные страны.

Новые горизонты

Британцы собираются делать особый акцент на борьбе с кибернетическими угрозами и противодействии дезинформации. Зачастую здесь речь идёт о России, но не только. Правительство планирует уже в 2021 году выпустить отдельную стратегию в сфере кибербезопасности. Упоминается создание Национальных кибернетических сил Великобритании.

Фото: adviser.ru

Этим Украина может воспользоваться. У нас есть опыт ведения борьбы с российскими хакерами. Напомню, что наша финансовая система, да и не только, годами ранее пережила тяжелейшую кибератаку, которая могла подорвать инфраструктуру всех государственных банков. После в экстренном порядке была выстроена система по противодействию подобным нападениям. Кроме того, у нас есть немало экспертов, которые имеют реальный опыт борьбы с российскими дезинформационными кампаниями.

Этим опытом британская сторона может воспользоваться. Причём здесь движение может идти в обе стороны. Лондон также в состоянии помочь СНБОУ наконец сформировать технологически развитой центр по противодействию дезинформации.

Ещё одно важное изменение, указанное в британской доктрине, – усиление ядерного потенциала страны. Что здесь важно для Украины? В двустороннем соглашении между нашими двумя государствами было указано, что Британия будет придерживаться договоренностей, прописанных в Будапештском меморандуме. Следовательно, невзирая на отказ России участвовать переговорах в формате «Будапешта», нам важно поддерживать в рабочем состоянии эту площадку, постоянно проводить консультации – как с британцами, так и с американцами.

И отсюда следует другой вывод: Киеву важно активно использовать Лондон с точки зрения продвижения своего интереса в Вашингтоне и в Оттаве. Мало кто из отечественных аналитиков обращает на это внимание, но ныне выстраивается определённая стратегическая ось: США – Канада – Великобритания. И важно здесь уже закреплять украинские позиции.

И третье доктринальное направление – разворот Британии в сторону Востока, Индо-Тихоокеанского региона. Чтобы было понятно: это – область от восточного берега Африки и Красного моря до Микронезии, Меланезии, Полинезии и Индонезии, на севере – до берегов Кореи, Японии и Гавайских островов, а на юге до южной оконечности Африки и западного побережья Австралии. Тот регион, куда давно не ступала нога украинца. Тот регион, с которым у нас есть гигантский торговый дисбаланс. Тот регион, где мы не понимаем, как работать.

Фото: EPA/UPG

«Выйдя из Европейского союза, Соединенное Королевство открыло новую главу в своей истории. Мы будем открыты миру, свободны в выборе собственного пути, счастливы тем, что имеем друзей и партнеров по всему миру и имеем возможность строить новые, более глубокие отношения», – написал Борис Джонсон в предисловии к новой концепции».

Британцы знают, что и как там делать. И здесь Украина может у них попросить о помощи – и с точки зрения консультирования, и с точки зрения лоббирования, и с точки зрения продвижения продукции.

Вместо послесловия

Россия уже пообещала зеркальный ответ на новую стратегию Великобритании. И это понятно: эти страны на дух друг друга не переносят. Предельно давно. Однако, невзирая на такое неприятие, нужно помнить, что в Британии остаётся всё меньше специалистов, которые реально понимают Россию, а в Лондоне живёт российское финансовое лобби, которое влияет на политику страны. Да и снова-таки: альянсы для британцев – вещь временная.

Украине нужно активно включиться в процесс. И эта украинско-британская дорога должна быть навстречу друг другу. Где-то помощь может оказать Киев, а где-то – Лондон. Тем не менее очевидно одно: украинское руководство уже должно готовить предложения, свой план относительно дальнейшего сотрудничества с Британией, исходя из новой доктрины Джонсона.