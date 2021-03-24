У Німеччині скасують жорсткий локдаун на великодні свята

Влада вирішила обмежитися закликом до жителів країни залишатися на час свят вдома.

Федеральний уряд і земельна влада Німеччини домовилися скасувати прийняте два дні тому рішення про посилення локдауну на час майбутніх великодніх свят.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На позаплановому засіданні влада вирішила обмежитися закликом до жителів країни залишатися на час свят вдома і відмовитися від оголошення офіційними святковими днями передвеликодніх четверга і суботи.

При цьому канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що дане рішення було неправильним.

"Це моя помилка", - цитує її слова агентство dpa.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина продовжує локдаун до 18 квітня і посилить його на час великодніх свят.

Локдаун діє у Німеччині з 16 грудня 2020 року. Жителів закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Дозволені зустрічі до п'яти чоловік з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.

З настанням весни заходи почали послаблювати. З 1 березня знову відкрилися перукарні, з 8 березня - книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища, поступово відновлюють роботу музеї та галереї.