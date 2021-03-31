Доктрина Зеленского. Пора задать внешнеполитическое движение

За тридцать лет независимости Украина так и не смогла сформировать внешнеполитическую стратегию – так, как это делают многие страны мира, региональные и глобальные игроки. Ныне президент Зеленский оформил в виде указов стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма , а также стратегию военной безопасности . Там, конечно же, речь идёт в большинстве своём о противодействии российской агрессии. Однако на России украинская внешняя и, соответственно, оборонная политики не должны концентрироваться. Иначе мы попросту будем всё время находиться в парадигме «русского мира», борьбы с ним. Украине нужна своя монументальная внешнеполитическая стратегия. Доктрина Зеленского. А почему нет?

Фото: Lb.ua

Исторически так сложилось, что за тридцать лет своей независимости Украина так и не смогла презентовать стратегию внешней политики. Каждый президент приходил и управлял международными делами так, как считал нужным. Это были какие-то спорадические движения, которые зачастую заканчивались с приходом нового главы государства. Последнее меняло направленность работы МИД.

Всё бы ничего. Во многих странах подобное происходит: внешняя и оборонная политики меняются после смены руководства. Однако при этом каждый новый президент или премьер (зависимо от формы правления) презентует своё видение движения государств в глобальном мире. В некоторых странах внешнеполитические концепции базово сохраняются: в текст вносятся дополнения, исходя из меняющихся реалий.

В Украине так никогда не случалось. Каждый новый прибывший президент всё переделывал и выбирал «новый курс». Или «многовекторность». Всё изменила война с РФ. Но дипломатические решения во время военного противостояния всё равно не заменят стратегии – принципов поведения государства на международной арене по многим направлениям.

У нас внешняя политика всегда была где-то на задворках. Вспоминали о ней только в случае катастрофы или когда нужны были займы. Вот почему отдельно взятого стратегического документа так и не появилось. Да, о принципах ведения иностранных дел указано в стратегии нацбезопасности, в Законе Украины об основах внутренней и внешней политики, отдельно есть конституционные изменения, поставившие за основу вступление Украины в ЕС и в НАТО, в ряде других документов. Однако международная политика этим заканчиваться попросту не может.

Фото: president.gov.ua

Многие скажут, что сам факт составления и публикации внешнеполитической стратегии не поможет Украине стать региональным лидером и вступить в ЕС и в НАТО, увеличить свой торговый и оборонный потенциалы. Конечно, в этом есть доля правды, равно как и в том, что внешнеполитические доктрины, выпущенные лидерами иностранных государств, задают не просто определённые рамки движения, они не просто расширяют географию для переговоров и торговых сделок. Они формируют запрос.

Когда есть запрос, у вас не пропадают целые направления, следовательно, в страну поступают деньги, приходят инвестиции. Банальный пример: ныне в Украине практически не осталось людей, специализирующихся на странах Южной Америки, отчасти Африки, Южной Азии. Чудовищная нехватка кадров, хотя бы тех, кто знает языки. Отсюда у нас значительный экономический дисбаланс со странами азиатского континента, вялая торговля с государствами Ближнего Востока и Латинской Америки, потеря позиций в Африке. Об арктическом направлении вообще говорить не приходится. Это всё упущенные возможности, инвестиции и международная поддержка.

Внешнеполитическая стратегия, формируя запрос и ставя цели, предполагает создание или углубление определённых дипломатических и торговых связей. Страна начинает осознавать своё реальное место на карте мира.

О каком месте мы можем говорить, если Украина фокусируется исключительно на российской повестке? Идёт война, что очевидно. Но это не означает, что обо всех остальных соседях, некоторые из которых, к слову, создают определённые оборонные и экономические проблемы, нам нужно забыть. По ним должен быть конкретный план действий. По каждой из стран.

Равно как и по России. Украина должна выработать стратегию в отношении этой страны на сейчас, в случае эскалации противостояния, при деоккупации Донбасса, отдельно Крыма. Это обезопасит от хаотичных неумелых решений очередного руководителя.

Фото: EPA/UPG Жители оккупированных территорий идут на КПП *Еленовка* в попытке перехода на подконтрольную Украине территорию, 14 марта 2020

Посмотрите на британцев. Правительство Джонсона представило парламенту новую стратегию по обороне и внешней политике на будущие десять лет после Брексит. Там есть всё: торговля, дипломатия, перечень союзников и соперников, новые рынки, ядерное вооружение, противодействие кибернетическим угрозам. У каждой уважающей себя страны есть подобные документы: от США и Британии, Испании и Польши до Китая и Японии.

Украине для планирования своих действий необходимо исходить из этих документов. Точно так и другим странам было бы легче выстраивать свои взаимоотношения с Украиной, если бы Киев предоставил долгосрочное видение того, где и как он себя видит на международной арене.

В решении СНБОУ от 14 сентября 2020 года «О стратегии нацбезопасности» было предусмотрено формирование внешнеполитической стратегии. Составлялись различного рода концепции. Свои отдельные предложения вносил ряд экспертов, однако на сегодняшний день по ряду направлений они выглядят устаревшими. Всё это осталось на уровне рекомендаций.

Ранее президент Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета нацбезопасности и обороны «О стратегии военной безопасности» и «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь». Думаем, что время сформировать и внешнеполитическую стратегию. Не по отдельным направлениям, а единый, цельный документ.

Фото: mintrans.news

К 30-летию страны было бы интересно всё же взглянуть на доктрину Зеленского и понять, куда будет двигаться Украина в следующие лет так пять – десять.