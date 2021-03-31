В Іспанії маски зобов’язали носити навіть на пляжі

Іспанія розширила перелік місць, де потрібно носити захисні маски на обличчі для запобігання поширенню коронавірусу.

Починаючи з середи, 31 березня, їх необхідно носити у всіх громадських місцях, всередині або на вулиці, навіть коли може бути збережена безпечна відстань між людьми у щонайменше півтора метра. Ці правила, як заявили в уряді країни, діятимуть "до кінця кризи", передає DW.

Як зазначають ЗМІ, людям доведеться носити маски, навіть коли вони засмагають біля басейну або на пляжі. Маски можна буде зняти лише для того, щоб поїсти або попити в закладах харчування, для заняття спортом просто неба або під час плавання.

Між тим у багатьох регіонах Іспанії вже було частково посилено масковий режим. Наприклад, на острові Майорка, де досі потрібно було одягати маску навіть на пляжі, але лише за умови, якщо не було можливості дотримуватися мінімальної безпечної відстані між людьми.

Згідно з останніми даними, в Іспанії зафіксували понад 3,3 млн інфікувань коронавірусом, з них понад 75 тис. людей померли. Уряд Іспанії оголосив, що планує щепити від коронавірусу 70% населення до кінця літа. На сьогодні дві дози вакцини отримали вже близько 2,6 млн жителів країни, де проживає близько 47 млн людей.

Нагадаємо, в Україні уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах. У КМДА вважають, що маски на вулицях потрібно носити тільки там, де багато людей і неможливо дотримуватися дистанції.