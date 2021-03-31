Прем'єр Іспанії відвідає Україну

Заступник голови МЗС Боднар обговорив це питання з послом Іспанії Сільвією Кортес Мартін.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з послом Іспанії в Україні Сільвією Кортес Мартін підготовку візиту прем'єр-міністра Педро Санчеса, а також проведення масштабного бізнес форуму.

Про це Боднар повідомив у своєму Twitter.

"Зустріч з послом Іспанії в Украні пані Сільвією Кортес Мартін. Зосередили увагу на підготовці візиту в Україну Педро Санчеса і проведенні масштабного бізнес-форуму. Домовилися вжити заходів для розвитку договірно-правової бази", - написав заступник міністра.

Він також подякував послу за підтримку Іспанією євроінтеграційного шляху України.

Зустріч з послом @EmbEspKiev пані Сільвією Кортес Мартін. Зосередили увагу на підготовці візиту в Україну @sanchezcastejon та проведенні масштабного бізнес форуму. Домовились вжити заходів для розвитку договірно-правової бази. Подякував за підтримку 🇪🇸євроінтеграційного шляху 🇺🇦 pic.twitter.com/rZl1uKyUP1 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) March 31, 2021

Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем'єром Іспанії Санчесом і запросив його відвідати Україну на День Незалежності.

У червні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко літав до Іспанії, мавши зустрічі з королем Феліпе VI, главою уряду Санчесом (причому зустріч з Порошенком стала першою для тоді новообраного іспанського прем'єра) і головою Конгресу депутатів Аною Пастор. Цей візит був першою офіційною поїздкою президента України до Іспанії більш ніж за 20 років.