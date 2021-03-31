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В парламенті Німеччини закликали до мораторію на добудову "Північного потоку-2"

Парламентарій порадив враховувати ставлення США до проекту.

В парламенті Німеччини закликали до мораторію на добудову "Північного потоку-2"
Російське трубоукладальне судно ‘Академік Черский’ в порту Мукран, Німеччина, 11 вересня 2020.
Фото: EPA/UPG

Координатор трансатлантичного співробітництва при уряді ФРН, депутат бундестагу Петер Баєр закликав запровадити мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це повідомляє WirtschaftsWoche.

"Цей проєкт – це серйозна перешкода для нового старту трансатлантичних зв’язків", – сказав Баєр.

Парламентарій порадив враховувати ставлення США до проекту. Чиновник також додав, що американці чекають від Німеччини не лише зміни риторики, а й відповідних дій.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість запровадження додаткових санкцій з метою блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Сенатори-демократи закликають адміністрацію президента США Джо Байдена вжити повномасштабних дипломатичних заходів щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

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