Російське обладнання було вмонтовано у 2005 році, за часів Шрьодера.

Підводні човни ВМС Німеччини працюють на російському навігаційному обладнані компанії Transas, яке встановили за часів канцлера Герхарда Шрьодера. За даними видання Bild, російський софт з 2005 року використовується на 100 суднах.

Видання з посиланням на експертні оцінки пише, що "шифрування даних в цих системах не відповідає військовому стандарту", а обладнання можна використовувати для кібератах "навіть до повної втрати функціональності" кораблів.

Офіцер ВМС Німеччини на умовах анонімності повідомив, що військові "звісно, занепокоєні тим, що наші дані може перехопити іноземна розвідка".

З 2018 року компанія Thransas належить фінській компанії, але один з сегментів розробок для армії лишився під контролем Росії, пише "Ліга". Компанія постачає російській армії бойові тренажери.

Нагадаємо, що Гергард Шрьодер був канцлером Німеччини з 1998-го по 2005 рік. Зараз він працює на Росію, підтримує її політику щодо України і виступає з критикою українських посадовців.

З 2017 року Шрьодер очолює раду директорів "Роснефти".