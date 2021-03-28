Решта служб протягом Страсного тижня перед католицьким Великоднем також пройдуть з обмеженою кількістю учасників.

У Ватикані Папа Римський Франциск другий рік поспіль проводить службу в честь Вербної неділі, яку християни відзначають за тиждень до Великодня, практично без вірян через пандемію короновірусу.

Про це пише Інтерфакс.

Зазвичай в Соборі Святого Петра у Ватикані і на площі перед ним збираються десятки тисяч католиків, щоб відсвяткувати Вербну неділю, що символізує вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Вони приносять з собою пальмові і оливкові гілки.

Фото: ЕРА/UPG

Однак в цьому році на службі в практично порожній базиліці були присутні лише 120 чоловік, оскільки в Ватикані діють жорсткі коронавірусні обмеження. Ві вони, за винятком понтифіка і хору, були в масках.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Решта служб протягом Страсного тижня перед католицьким Великоднем також пройдуть з обмеженою кількістю учасників.

Нагадаємо, у Ватикані відбудеться кампанія вакцинації для бідних, в межах якої протягом Страсного тижня перед Великоднем 1200 бездомних отримають ту саму вакцину, якою щепили Папу Франциска.