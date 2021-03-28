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Перші партії антиковідної вакцини від Moderna з'являться в Великобританії у квітні

Британський уряд впевнений у тому, що до 15 квітня буде вакциновано все населення cтарше за 50 років.

Перші партії антиковідної вакцини від Moderna з'являться в Великобританії у квітні
Фото: aa.com.tr

Перші партії вакцини американської компанії Moderna проти коронавірусу з'являться в Великобританії у квітні, і цим препаратом почнуть робити щеплення населення.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на британські ЗМІ.

Всього Британія замовила 17 млн доз вакцини Moderna, і перші дози очікуються вже в наступному місяці, підтвердив міністр цифровізації, культури, ЗМІ і спорту Олівер Доуден.

Він не уточнив, скільки саме доз прибуде, але мова йде про сотні тисяч.

Доуден зазначив, що британський уряд впевнений у тому, що до 15 квітня буде вакциновано все населення, старше 50 років, а до кінця липня – решта всіх дорослих.

Британська влада видала дозвіл на застосування в країні вакцини від COVID-19, розробленої компанією Moderna, в січні.

Це вже третя вакцина від коронавірусу, схвалена британською владою. Наприкінці 2020 року в країні схвалили екстрене застосування вакцин компаній Pfizer і BioNTech і компанії AstraZeneca.

Як і вакцина Pfizer/BioNTech, препарат від Moderna також вводиться двома дозами.

Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хвороби.

Директор компанії Moderna Стефана Бансела стверджує, що препарат може захищати від хвороби протягом декількох років.

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