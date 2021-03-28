Перші партії антиковідної вакцини від Moderna з'являться в Великобританії у квітні

Перші партії вакцини американської компанії Moderna проти коронавірусу з'являться в Великобританії у квітні, і цим препаратом почнуть робити щеплення населення.
Про це пише interfax.com.ua з посиланням на британські ЗМІ.
Всього Британія замовила 17 млн доз вакцини Moderna, і перші дози очікуються вже в наступному місяці, підтвердив міністр цифровізації, культури, ЗМІ і спорту Олівер Доуден.
Він не уточнив, скільки саме доз прибуде, але мова йде про сотні тисяч.
Доуден зазначив, що британський уряд впевнений у тому, що до 15 квітня буде вакциновано все населення, старше 50 років, а до кінця липня – решта всіх дорослих.
Британська влада видала дозвіл на застосування в країні вакцини від COVID-19, розробленої компанією Moderna, в січні.
Це вже третя вакцина від коронавірусу, схвалена британською владою. Наприкінці 2020 року в країні схвалили екстрене застосування вакцин компаній Pfizer і BioNTech і компанії AstraZeneca.
Як і вакцина Pfizer/BioNTech, препарат від Moderna також вводиться двома дозами.
Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хвороби.
Директор компанії Moderna Стефана Бансела стверджує, що препарат може захищати від хвороби протягом декількох років.