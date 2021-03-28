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Університет Південної Каліфорнії зробить найбільшу виплату в історії позовів проти вишів у США

Університет виплатить понад 1 млрд доларів жінкам, які звинувачують колишнього гінеколога студентського медцентру у злочинах сексуального характеру.

Університет Південної Каліфорнії зробить найбільшу виплату в історії позовів проти вишів у США
Фото: mv.org.ua

Університет Південної Каліфорнії у США погодився виплатити понад 1 млрд доларів жінкам, які звинувачують колишнього гінеколога студентського медцентру у злочинах сексуального характеру.

Про це пише bbc.com.

74-річний Джордж Тіндалл працював гінекологом при Університеті Південної Каліфорнії майже 30 років. У 2019 році його затримали і зараз він чекає суду за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру щодо 16 пацієнток.

Тіндалл ці звинувачення заперечує, він також виказував упевненість, що під час суду його повністю виправдають.

Про наругу з боку Тіндалла публічно заявили понад 350 жінок, яких він лікував. Але позов проти Університету Південної Каліфорнії через дії гінеколога подали від імені 710 пацієнток. Позивачки звинуватили керівників навчального закладу в тому, що вони тривалий час не вживали заходів проти лікаря, попри численні скарги на нього.

У четвер суд сповістили про те, що сторони дійшли згоди: університет заплатить позивачкам 852 млн доларів. У 2018 році університет вже погодився виплатити 215 млн доларів за груповим позовом від імені тисяч пацієнток, які спостерігалися у Тіндалла з 1989 по 2016 роки.

У 2018 році після петиції з боку студентів і близько 200 викладачів пішов у відставку президент університету Макс Нікіас.

"Я глибоко шкодую, що членам університетської спільноти, яких ми дуже цінуємо, довелося пережити такий біль, - сказала у своїй заяві керівник вишу Керол Фолт, що змінила на посаді Нікіаса. - Ми цінуємо сміливість всіх, хто вирішив розповісти про те, що сталося, і сподіваємося, що нинішнє рішення принесе жінкам якесь полегшення".

Виплата, на яку погодився університет, - найбільша в історії позовів проти навчальних закладів у США.

У 2018 році Університет штату Мічиган заплатив 500 млн доларів жертвам Ларрі Нассара - спортивного лікаря, який працював, зокрема, на території кампуса. Він був засуджений за сексуальне знущання з більш ніж 300 гімнасток і студенток і відбуває довічне ув'язнення.

Раніше Університет Пенсільванії виплатив понад 109 млн доларів за позовами, пов'язаними з сексуальними домаганнями з боку футбольного тренера Джеррі Сандаскі.

Університет Південної Каліфорнії - великий престижний виш, розташований в Лос-Анджелесі. Цей приватний дослідницький інститут, в якому навчаються 46 тис. студентів і працюють понад 26 тис. працівників, є одним з найбільших приватних роботодавців у місті. Його річний бюджет становить 5,3 млрд доларів.

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