У М'янмі на протестах у суботу вбито понад 100 осіб

У результаті силового придушення протестів у М'янмі в суботу, за даними правозахисників, загинули понад 100 людей. Таким чином 27 березня стало найкривавішим днем за весь час боротьби між військовими, що захопили владу в країні, і народом, який відмовився прийняти переворот, передає ВВС.

Новинний портал Myanmar Now повідомляє про 114 загиблих у суботу від рук силовиків. Щонайменше 29 людей, в тому числі 13-річна дитина, загинули в Мандалаї, другому за величиною місті М'янми, не менш ніж 24 - в столиці країни Янгоні.

Всього, за підрахунками журналістів та активістів, з 1 лютого у зіткненнях загинули понад 400 демонстрантів. Поліція регулярно відкриває вогонь по натовпу.

27 березня у М'янмі відзначають День збройних сил. У минулі роки на військових парадах в цей день були присутні багато іноземних дипломатів і військових. Однак після перевороту країна опинилася в міжнародній ізоляції, і єдиним представником іноземної держави цього разу був заступником міністра оборони Росії з міжнародного співробітництва Олександр Фомін.

Головнокомандувач армією М'янми Мін Аун Хлаїн, якому належить влада, подякував Росії за співпрацю.

"Ми цінуємо участь російських військових, які сьогодні тут присутні. Влада Росії і всі представники російської армії - наші справжні друзі, хоча ми знаходимося на великій відстані", - сказав Хлаїн.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, з 2014 по 2019 рік на Росію припало щонайменше 16% озброєнь, закуплених владою М'янми.

Раніше цього тижня у М'янмі силовики застрелили семирічну дитину під час рейду на протестувальників. У відповідь громадяни влаштували мовчазний протест – вулиці міст спустіли, були закриті магазини та підприємства.

Нагадаємо, що після захоплення влади військовими 1 лютого в М'янмі не вщухають протести. Військові усунули від влади владну партію "Національна ліга за демократію" і заарештували лідерів країни.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від владної партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після виборів, що відбулися в листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Після захоплення влади мешканці міст вийшли на багатотисячні протести. Силовики почали відкривати вогонь, першою загиблою стала 19-річна дівчина. Вона померла в лікарні після вогнепального поранення голови.

Деякі поліцейські М'янми вимушено втекли до прикордонного штату в Індії, адже не погодилися з наказом стріляти у протестувальників.

США, Британія і Європейський союз засудили насильство. Вони вже ввели санкції проти лідерів військової хунти.