Очільники оборонних відомств 12 країн у неділю випустили спільну заяву, в якій засудили дії військових.

Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз та США засудили масові вбивства у М'янмі у суботу, 27 березня.

Про це пише Німецька хвиля.

Як заявило представництво ООН у М'янмі, ескалація насильства показала, що військові "пішли проти власного народу".

“ООН "шокована через безглузді людські втрати після новин про десятки розстріляних військовими по всій країні, у найкривавіший день після перевороту", - йдеться в повідомленні.

Представництво назвало застосування летальної зброї "абсолютно неприйнятним".

Окрім того, очільники оборонних відомств 12 країн у неділю випустили спільну заяву, в якій засудили дії військових. Під заявою стоять підписи міністрів оборони Австралії, Канади, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Данії, Нідерландів, Нової Зеландії, Південної Кореї, Британії та США, пише bbc.com.

Наразі невідома точна та підтверджена кількість загиблих учасників протесту. ЗМІ наводять різні дані - агентство AFP пише про щонайменше 90 вбитих, а агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє про 114 загиблих. Серед жертв - троє дітей віком 7, 10 і 13 років.

На підтримку мешканців країни відбулися акції, зокрема, у Великобританії та Данії.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, що після захоплення влади військовими 1 лютого в М'янмі не вщухають протести. Військові усунули від влади владну партію "Національна ліга за демократію" і заарештували лідерів країни.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від владної партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після виборів, що відбулися в листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Після захоплення влади мешканці міст вийшли на багатотисячні протести. Силовики почали відкривати вогонь, першою загиблою стала 19-річна дівчина. Вона померла в лікарні після вогнепального поранення голови.

Деякі поліцейські М'янми вимушено втекли до прикордонного штату в Індії, адже не погодилися з наказом стріляти у протестувальників.