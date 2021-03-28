Цей сертифікат можна буде завантажити на смартфон або надрукувати у паперовій версії.

На території країн-членів Євросоюзу з 15 червня діятиме європейський сертифікат здоров'я, який міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Майбутній документ в етері французького телеканалу La Chaîne Info представив відповідальний за вакцини Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон.

"З того моменту, коли ми зможемо бути впевнені, що кожен європеєць, який бажає зробити щеплення, матиме рівний доступ до вакцини, буде добре, що ми зможемо мати механізм, сертифікат, який демонструє ваш стан здоров’я", - сказав він.

Фото: www.lci.fr

Документ міститиме наступну інформацію: дату народження особи, номер паспорта, засвідчений QR-кодом, тип зробленої вакцини. Для тих, хто переніс хворобу, сертифікат міститиме інформацію щодо наявності антитіл, хто не вакцинувався і не хворів - результат ПЛР-тесту.

Цей сертифікат можна буде завантажити на смартфон або надрукувати у паперовій версії.

Європейський комісар запевнив, що використання сертифіката залишатиметься добровільним. Для тих, хто не хоче проходити вакцинацію, в ЄС планують розгорнути систему швидкого тестування, яке дозволить здійснювати подорожі авіатранспортом.

Разом з тим щодо людей, які не мають сертифікатів, з боку держав-членів ЄС можуть частіше застосовуватися обмежувальні заходи, зокрема карантин.

Нагадаємо,17 березня стало відомо, що Європейський Союз запустить систему COVID-сертифікатів, які дадуть можливість подорожувати тим, хто зробив щеплення проти коронавірусу і хто перехворів.

В Україні вже розробили шаблон свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу. Однак Міністерство охорони здоров’я чекає висновку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я про доцільність їх застосування.

Раніше один із керівників Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що запровадження так званих "паспортів вакцинації" для міжнародних подорожей викликає численні занепокоєння, у тому числі етичні. Він додав, що вимагати доказів вакцинації в людей, які з різних причин не можуть зробити щеплення, несправедливо. На думку ВООЗ, це може призвести до посилення нерівності у світі.