В українській армії – ще 115 випадків коронавірусу

Станом на 28 березня у ЗСУ на коронавірус хворіє 2 632 особи.

За минулу добу, 27 березня у Збройних силах України зареєстровано 115 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 21 особа.

Станом на 28 березня в українській армії на ковід хворіє 2 632 особи.

Всього за час пандемії одужало 18 027 осіб, летальних випадків 55. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 777 осіб.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії 18 617 військових отримали першу дозу вакцини, з них 2138 військових медиків.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 березня в Україні було зафіксовано 11 932 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник. Летальних випадків – 203.