Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною

Наразі невідомо, який з препаратів був використаний при вакцинації російського президента.

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що зазнав незначних побічних ефектів після отримання першої дози російського препарату від коронавірусу.

Про це він сказав він в ефірі державного телеканалу “Россия 1”, передає Reuters.

“Я прокинувся наступного ранку після щеплення, і мені здалося, що я відчув легкий біль у м’язах. Я взяв градусник ... у мене температура була нормальною”, - сказав Путін.

Він додав, що також відчував дискомфорт у місці ін’єкції.

Наразі невідомо, який з препаратів був використаний при вакцинації російського президента. В Росії запевняють у наявності трьох вакцин від коронавірусу.

Росія розпочала кампанію вакцинації проти коронавірусу в грудні, тоді як самого Путіна щепили лише наприкінці березня. Російський президент пояснив затримку необхідністю поєднати вакцинацію з іншими щепленнями, які він планував отримати.

За даними російської соціологічної компанії "Левада-центр", станом на 1 березня майже дві третини росіян не бажають отримувати щеплення російським препаратом "Спутник V". Більшість респондентів називають основною причиною побічні ефекти.

На сьогоднішній день в Росії зареєстровано понад 4,5 мільйони заражень коронавірусом.