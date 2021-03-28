Резніков заявив, що росіян видворять з Криму, у Держдумі закликають оголосити його у розшук

"Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, пособники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем".

Громадяни Росії, які прибули на територію анексованого Криму, після повернення територій до складу України повинні будуть покинути країну.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише kanaldom.tv.

Він нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони України було затверджено Стратегію з деокупації і реінтеграції Криму. Головний меседж документа – громадяни України, які проживають на окупованих територіях, "є заручниками ситуації, вони заручники окупантів". Тому після повернення територій до складу України жителям, які не порушували українське законодавство, нічого не загрожує.

При цьому громадяни Росії, які незаконно прибули на тимчасово окуповані території (не перетинаючи офіційно український кордон), повинні будуть покинути Україну.

Резніков нагадав про спробу Росії асимілювати населення Криму – для цього на півострів прибуло 500 тисяч росіян.

"Щодо долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, пособники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем. Тому їх доля ... Я не люблю слово" депортація ", воно має дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни", – сказав міністр.

Резніков підкреслив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадянин Росії прибув на окуповану територію законним шляхом, "напевно, до них не буде питань".

У Росії вже відреагували на його слова. Депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет закликав слідчі органи порушити кримінальну справу і оголосити Резнікова у розшук, пише mk.ru.

На його думку, заяви “щодо російської території обурливі і не повинні залишитися безкарними, тому необхідно вводити санкції щодо таких осіб”.