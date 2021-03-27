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Сюмар: світ тепер живе у формулі "вакцини-хліба-видовищ"

Депутатка вважає провальним процес вакцинації в Україні.

Сюмар: світ тепер живе у формулі "вакцини-хліба-видовищ"
Виктория Сюмар
Фото: mediananny.com

Депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар вважає вакцинацію найтрагічнішим провалом влади. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, уряд, зокрема, не зміг прорахувати третю хвилю пандемії, не виділив кошти для фонду розробки вакцин, не домовився з виробниками вакцин, нічого не зробив для виробництва вакцини в Україні. Зрештою, не змогли розгорнути мережу вакцинації і організувати зрозумілий її порядок.

«Час усвідомити, що та ж Індія (і Китай з Росією теж) вже використовують вакцини для посилення своїх геополітичних позицій. І та ж Індія не зупинила поставки в сусідні країни, які є її важливими партнерами», – констатує Сюмар.

«Політики та влада, відповідальні за життя та здоров’я українців. І що світ, який жив за формулою «хліба та видовищ», тепер живе у формулі «вакцини-хліб-видовища»… Без вакцин не варто сподіватися на «хліб», бо економіка точно хоче бачити світло в кінці тунелю і не бачить. А без вакцин і без хліба – видовищні відосіки нам не допоможуть. І так, ми тут з вами в одному човні, на жаль», – зауважує представниця «ЄС».

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