Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, - Reuters

Індія тимчасово зупинила експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, виготовленої Інститутом сироватки крові в Індії (SII), щоб задовольнити внутрішній попит на препарат.

Про це з посиланням на два джерела повідомляє Reuters.

Цей крок також вплине на постачання в центр спільного використання вакцин COVAX, який використовують понад 180 країн. На сьогодні COVAX отримав 17,7 млн доз AstraZeneca від SII із 60,5 млн доз, які Індія відправила загалом.

Поставки вакцини від коронавірусу за кордон припиняють через те, що Індія зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію з вакцинації власних громадян.

"Все інше відійшло на другий план, принаймні на деякий час", - заявило один з джерел.

"Ніякого експорту, нічого до того часу, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не піде на такий великий ризик, коли стільки потрібно щепити в Індії", - додало інше джерело агентства.

Учора голова парламентського комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини AstraZeneca до України може бути відкладено. Причиною нардеп назвав активну інформаційну кампанію, яка була розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні.