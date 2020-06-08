Шрёдер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер переизбран на должность главы совета директоров нефтедобывающей компании "Роснефть". Об этом говорится на ее сайте.

В среду, 3 июня, прошло годовое собрание акционеров "Роснефти", на котором был избран новый состав совета директоров компании из 11 человек.

Через два дня обновленный совет директоров провел первое заседание, на котором Шрёдер снова стал его председателем.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Сейчас он работает на Россию, поддерживает ее политику в отношении Украины и выступает с критикой украинских должностных лиц.

С 2017 года Шрёдер возглавляет совет директоров "Роснефти".