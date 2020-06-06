Шмыгаль: количество регистраций новых ФОПов вернулось к докризисному периоду

Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей в Украине почти вернулось к докризисному периоду. Об этом 6 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5000 новых ФОПов и почти тысяча новых предприятий", - написал премьер на своей странице в фейсбук.

Он напомнил, что правительство обновило программу кредитования "5-7-9%", сняв административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%.

Шмыгаль добавил, что ожидает быстрого решения от Верховной Рады относительно правительственного законопроекта, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.

Всего на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд грн. Шмыгаль пообщел, если будут видеть дополнительную потребность, то эти программы увеличат.

Напомним, 4 июня народные депутаты отправили на доработку Программу действий Кабинета министров, которую разрабатывали на основе представленных министерствами предложений совместно со всеми парламентскими комитетами. По словам Шмыгаля, благодаря новой программе удастся начать восстанавливать экономику уже во второй половине 2020 года.

Однако во время обсуждения представители разных фракций критически высказывались в адрес программы, называя ее "рефератом". Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") принес премьер-министру Денису Шмыгалю "рюкзачок чиновника" со сникерсом, книгой по экономике и медицинской маской.