У Молдові поза чергою "пфайзером" вакцинувались сотні чиновників і родичів лікарів

Президентка Молдови Мая Санду поскаржилась, що вакцинація "пфайзером" пішла не за планом. Замість пенсіонерів щеплення масово роблять родичам лікарів та чиновникам.

Про це вона розказала в ефірі місцевого телеканалу Jurnal TV, пише NewsMaker.

"Я розпорядилася, щоб ця вакцина потрапила в будинки для людей похилого віку та для людей старшого віку. Але 688 осіб, які отримали першу дозу, - це чиїсь родичі. Ще 139 - це різні співробітники держструктур", - повідомила Санду.

"Це ганьба, яка відбиває всяке бажання отримувати інші пожертвування, переконувати виробників, що ми заслуговуємо отримати вакцину. Наприклад, в поліклініці на Ботаніці [сектор Кишинева] 64 дози видали без зазначення категорії, це означає 64 родича. В Бєльці - 71 дозу вакцини ввели не за списком, в Кантемірі 35 доз дісталися всяким начальникам", - розповіла вона.

Нагадаємо, що Молдова почала вакцинацію від коронавірусу 2 березня, коли було отримано першу партію 21,6 тис. доз вакцини AstraZeneca, подаровану Румунією.

19 березня Молдова отримала першу партію 24,6 тис. доз Pfizer через платформу справедливого розподілу вакцин COVAX.

За розкладом вакцинації, у Молдові поки що мають щеплювати тільки медпрацівників, персонал та мешканців будинків для літніх людей, осіб страше 60 років і тих, хто страждає від хронічних захворювань.

На ранок 1 квітня в Молдові вакцинували близько 40 тисяч людей.