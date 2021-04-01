30 країн-членів ЮНЕСКО засудили дії Росії в окупованому Криму

Делегації висловили стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей.

31 березня відбулась 12-а інформаційна зустріч ЮНЕСКО, присвячена ситуації в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

В заході взяла участь перша заступниця міністра закордонних справ України, голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО Еміне Джеппар.

У зустрічі також взяли участь заступниця Генерального директора ЮНЕСКО Фірміна Едуарда Матоко, представники Офісу Верховного комісара ООН з прав людини, ОБСЄ, Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), Amnesty International та держав-членів ЮНЕСКО.

Джеппар розповіла про триваюче погіршення ситуації на окупованому півострові. Вона привернула увагу до фактів нищення пам’яток всесвітньої культурної спадщини, порушень прав людини та утисків нацменшин, обмеження свободи віросповідання, придушення незалежних ЗМІ, порушень міжнародного гуманітарного права зі сторони російської окупаційної адміністрації.

Вона також наголосила на тому, що окупаційна адміністрація РФ змінює демографічний склад населення Криму шляхом переселення на півострів російських громадян, дискримінації української та кримськотатарської спільнот, систематичного порушення їхніх мовних та культурних прав.

Під час заходу постійна представниця Польщі при ЮНЕСКО Магдалена Марцинковська виголосила спільну заяву від імені 30 країн-членів ЮНЕСКО. Заява засуджує системну репресивну політику РФ проти свободи ЗМІ, переслідування журналістів, обмеження доступу до релігійних установ та мілітаризацію освітніх, наукових та культурних закладів. Делегації висловлюють стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей.

Держави-члени ЮНЕСКО також закликали РФ забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію Криму.

Президент України Володимир Зеленський призначив першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джеппар головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в липні 2020 року.