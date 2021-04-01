Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Говорить президент: як змінилася тональність послань Зеленського до Ради за два роки
Говорить президент: як змінилася тональність послань Зеленського до Ради за два роки
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Три вне очереди! ВР обсудила войну и поврежденные стены ОП
Три вне очереди! ВР обсудила войну и поврежденные стены ОП
ГоловнаСвіт

30 країн-членів ЮНЕСКО засудили дії Росії в окупованому Криму

Делегації висловили стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей. 

30 країн-членів ЮНЕСКО засудили дії Росії в окупованому Криму
Головний офіс ЮНЕСКО в Парижі
Фото: EPA/UPG

31 березня відбулась 12-а інформаційна зустріч ЮНЕСКО, присвячена ситуації в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

В заході взяла участь перша заступниця міністра закордонних справ України, голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО Еміне Джеппар.

У зустрічі також взяли участь заступниця Генерального директора ЮНЕСКО Фірміна Едуарда Матоко, представники Офісу Верховного комісара ООН з прав людини, ОБСЄ, Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), Amnesty International та держав-членів ЮНЕСКО.

Джеппар розповіла про триваюче погіршення ситуації на окупованому півострові. Вона привернула увагу до фактів нищення пам’яток всесвітньої культурної спадщини, порушень прав людини та утисків нацменшин, обмеження свободи віросповідання, придушення незалежних ЗМІ, порушень міжнародного гуманітарного права зі сторони російської окупаційної адміністрації.

Вона також наголосила на тому, що окупаційна адміністрація РФ змінює демографічний склад населення Криму шляхом переселення на півострів російських громадян, дискримінації української та кримськотатарської спільнот, систематичного порушення їхніх мовних та культурних прав.   

Під час заходу постійна представниця Польщі при ЮНЕСКО Магдалена Марцинковська виголосила спільну заяву від імені 30 країн-членів ЮНЕСКО. Заява засуджує системну репресивну політику РФ проти свободи ЗМІ, переслідування журналістів, обмеження доступу до релігійних установ та мілітаризацію освітніх, наукових та культурних закладів. Делегації висловлюють стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей. 

Держави-члени ЮНЕСКО також закликали РФ забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію Криму.

Президент України Володимир Зеленський призначив першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джеппар головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в липні 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також