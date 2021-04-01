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У Грузії активісти закидали яйцями готель на знак протесту через візит російського ведучого Познера

Володимиру Познеру довелося виїжджати з країни. 

У Тбілісі увечері 31 березня активісти влаштували протест через приїзд російського телеведучого Володимира Познера. Вони закидали яйцями готель, в якому чоловік зупинився зі своїми друзями. 

Познер приїхав до Тбілісі з приватною метою – він збирався святкувати там день народження. Лідерка партії "Дроа" Елена Хоштарія заявила, що Познер порушив закон про окупацію, тож йому заборонено в'їзд у країну, повідомляє "Ехо Кавказу"

Мітингарі стукали по металевих поверхнях, щоб спричинити галас під готелем, і обіцяли протестувати цілодобово. 

Ведучому закидають виправдання російської окупації Грузії. Водночас грузинський МЗС відповів, що Познера пустили законно, оскільки він має американське громадянство. 

"Ехо Кавказу" нагадало, що у 2010 році Познер казав: "(Саакашвілі) помилився. Американці не допомогли, і Росія відповіла. Це було воєнне вторгнення з боку Грузії, унаслідок чого Грузія втратила Абхазію назаважди. Більше Абхазія ніколи не буде частиною Грузії". 

ЗМІ також зазначають, що Познер на тлі мітингів уже покинув Тбілісі, при чому з готелю до аеропорту їхав у супроводі поліції. Активісти чекали на Познера всю ніч і закидали яйцями автобус, на якому він виїжджав. 

При цьому напередодні виїзду Познер і всі його гості були оштрафовані за порушення карантинних норм – вони зібралися на вечерю в ресторан. За даними МВС Грузії, у делегації Познера була 41 людина, з них 32 оштрафували за порушення правил ізоляції. 

Познер раніше внесений до української бази "Миротворець" за незаконне відвідування тимчасово окупованої Ялти

Нагадаємо, що у грузинських містах Тбілісі і Батумі у 2019 році проходили багатотисячні акції протесту після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов виступив у парламенті Грузії на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Він сидів у кріслі голови парламенту і говорив російською мовою. Грузинські опозиціонери звинувачували Гаврилова в тому, що він брав участь у війні проти Грузії. 

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