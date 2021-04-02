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Жителя Херсонщини, який перевозив людей у Росію через Керченський міст, судитимуть

Наразі до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Жителя Херсонщини, який перевозив людей у Росію через Керченський міст, судитимуть
Фото: МОСТ

Мешканець Херсонської області, який організував схему незаконного переправлення осіб до РФ через територію Кримського півострова, постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим.

Встановлено, що обвинувачений на власному легковому автомобілі здійснював перевезення осіб через КПВВ "Чаплинка" на територію окупованого півострова, прямуючи по незаконно збудованому Керченському мосту до Краснодарського краю.

"При цьому, вказаний громадянин усвідомлював, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим не функціонують, а міст через Керченську протоку - незаконно збудований і не може бути використаним для перетину україно-російського кордону", - зазначають у прокуратурі.

Наразі до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

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