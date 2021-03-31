Захист активіста Філімонова заявив про відвід судді

У Печерському районному суді Києва сьогодні розпочався розгляд клопотання щодо застосування цілодобового домашнього арешту до учасника акції під Офісом президента Сергія Філімонова.

Про це повідомляє сторона захисту.

В ході судового засідання захист Філімонова заявив про відвід судді.

“Сторона захисту заявила про відвід судді Константінової Крістіни Едуардівни. Ми переконані, що суддя упереджена і не може продовжувати розгляд”, - йдеться у повідомленні.

Захист обґрунтовує своє рішення тим, що суддя не задовільнила клопотання про проведення прямої трансляції судового засідання та залишила без розгляду клопотання про допит свідків-поліцейських. Серед причин також - залишення суддею без розгляду клопотання про допит у засіданні свідків, які безпосередньо знаходилися під час акції поруч із Філімоновим.

“Наразі ми очікуємо на призначення судді, який розгляне нашу заяву про відвід”, - сказано у повідомленні.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу іншим учасникам протесту - Давиду Гаджимурадову і Олексію Білковському - наразі перенесено.

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

23 березня про підозру в хуліганстві на акції під ОПУ повідомили організатору цього мітингу Сергію Філімонову. У підозрі йдеться, що Філімонов разом з групою інших осіб за допомогою "предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" - піротехнічного засобу - "демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до існуючих правил і норм поведінки, діяли агресивно".