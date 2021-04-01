За стрілянину в Броварах судитимуть 15 осіб на чолі з кримінальним авторитетом

Їх обвинувачують у бандитизмі, замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині під час спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення у місті Бровари Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета, раніше неодноразово судимого за скоєння жорстоких насильницьких злочинів, з проханням за грошову винагороду вирішити питання про усунення в будь-який спосіб конкуренції у здійсненні перевезень за маршрутом м. Бровари – метро Лісова м. Київ. Маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінничини)", - сказано в повідомленні.

За даними ОГП, п'ятнадцятьох осіб обвинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, перестрілка в Броварах сталася вранці торік 29 травня, постраждали троє осіб. Наступного дня у поліції відзвітували, що встановлено понад 60 осіб, які брали участь у конфлікті. Два десятки з них відправили в СІЗО.